В Туркменистане заявили о вопросах к России из-за поставок газа в Китай

Речь идет о заявлении директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, которое он сделал в интервью «РИА Новости» 11 августа. Дипломат допустил «расширение трехстороннего взаимодействия в газовой сфере», так как к нему есть интерес со стороны других стран. Биричевский подчеркнул, что сотрудничество «должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников». Арчаев сказал, что подобные события затрагивают интересы Туркменистана.

«О каких “возможностях расширения” идет речь, какие “другие государства” проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за “трехсторонним взаимодействием” в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», — сказал он.

По данным, которые приводит британская нефтегазовая BP, Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам газа (7,2% от мирового уровня в конце 2020-го). Первое место — у России (19,9%), второе — у Ирана (17,1%), третье — у Катара (13,1%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института энергетики писало, что основной покупатель туркменского газа — Китай, на втором месте — Россия.

Арчаев напомнил, что Туркменистан, Казахстан, Узбекистан взаимодействуют в вопросах поставок газа в Китай. Туркменский газ идет туда по трем веткам газопровода «Туркменистан — Китай». Его построили топливные компании двух стран («Туркменгаз» и CNPC), Ашхабад обеспечивает наибольший объем поставок по трубопроводу — 40 млрд куб. м в год из 55, остальные обеспечены Ташкентом и Астаной.

«В существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода “Туркменистан — Китай” не входят», — подчеркнул Арчаев. Он добавил, что изменения в объемах и схемах поставок газа должны быть согласованы со всеми участниками этого рынка, а с Туркменистаном никаких переговоров не проводилось.

Создать «тройственный газовый союз» президент Владимир Путин предложил Казахстану и Узбекистану в ноябре прошлого года. Кремль объяснял суть проекта следующим образом: на первом этапе это создание координационного механизма, в дальнейшем — развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

В текущем году Россия потеснила Туркменистан в качестве лидера среди поставщиков газа в КНР. Это произошло в январе: по расчетам «Интерфакса» на основе данных китайской таможни, общие поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) составили 2,7 млрд куб. м, а на Туркменистан пришлось 2,2 млрд куб. м.