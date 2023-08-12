Иена ослабла до полуторамесячного минимума на опасениях повышения ставки ФРС

После достижения отметки в 145 иен за доллар курс японской валюты незначительно укрепился до 144,9 иены за доллар. В четверг, в ходе последних торгов в Токио на этой неделе, курс составлял 143,8 иены за доллар.

По мнению аналитиков, ослабление иены вызвано опасениями среди инвесторов относительного возможного дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США после публикации данных об оптовой инфляции в июне, которая достигла 0,8%, что оказалась выше прогнозов аналитиков.

В то же время Банк Японии сохраняет свою сверхмягкую денежную политику и фактически отрицательную краткосрочную учетную ставку. Разрыв в учетных ставках США и Японии делает инвестиции в инструменты, номинированные в долларах, выгоднее и, следовательно, ослабление иены.