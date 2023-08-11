С 1 сентября повысят социальные выплаты: Кому сделают прибавку и на сколько

Сразу несколько крупных новшеств появилось на региональном уровне. Так, в Магаданской области с 1 сентября 2023 года ЕДВ ветеранам труда региона заменят социальной выплатой ветерану труда. Размер её составляет 1242,36 рубля. Социальная выплата будет предоставляться ежемесячно. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Целый ряд выплат получат семьи с детьми, в которых есть школьники и студенты. Так, в Кировской области с 1 сентября 2023 года студентам будет выплачиваться социальная выплата в виде стипендии в размере 30 000 рублей. Она предназначена учащимся первого курса федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных в регионе, а также их филиалов.

При этом студент должен учиться очно по образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) и иметь по результатам единого государственного экзамена 100 баллов по одному или более учебным предметам. Социальная выплата в виде стипендии будет назначаться студентам на один учебный год (первый курс), за исключением летних каникул. Выплачивать деньги будут ежемесячно, до 30-го числа каждого месяца.

— В Тульской области Указом Губернатора Тульской области от 31.07.2023 N 62 введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Составляет она 10 000 рублей. Деньги будут выплачивать к 1 сентября 2023 года на каждого ребёнка, обучающегося в 1−11 классах, один из родителей (законных представителей) которого, например, проходит или проходил военную службу по контракту или был мобилизован, — пояснила Оксана Красовская.

В Республике Коми вступает в силу Постановление Правительства РК от 19.07.2023 N 335. Оно устанавливает новую меру социальной поддержки семьям, имеющим трёх и более детей в возрасте до 23 лет. Это компенсация стоимости обучения каждого ребёнка (родного, усыновлённого, пасынка, падчерицы), обучающегося по очной форме обучения на платной основе. Речь идёт о среднем профессиональном образовании в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми. Деньги будут выплачивать до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ребёнком возраста 23 лет.

Получить компенсацию можно за период обучения начиная с 2023/2024 учебного года. Она составит 50 процентов от стоимости обучения, но не более 25 000 рублей за каждый учебный год. Компенсация назначается и выплачивается органами социальной защиты населения. Чтобы её получить, предварительно нужно написать соответствующее заявление. Право человека обратиться за компенсацией за текущий учебный год сохраняется в течение одного месяца после окончания учебного года.

С 1 сентября 2023 года в Карачаево-Черкесской Республике многодетным семьям будет предоставляться компенсация в размере 30 процентов стоимости обучения детей. Речь идёт о детях, которые платно учатся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме.

В Республике Дагестан также установлена с 2023/2024 учебного года дополнительная мера социальной поддержки для многодетных семей. Им тоже компенсируют платное образование. Компенсация составит 30 процентов — на детей из семей, имеющих пять и более детей, 20 процентов — на детей из многодетных семей, где менее пяти детей.

— В Липецкой области также начнут предоставлять аналогичные компенсации. Они составят 50 процентов от внесённой платы за обучение. Так же обстоят дела и в Ленинградской области. Плюс там есть ещё одно условие — ребёнок получает среднее профессиональное образование впервые, — добавила Оксана Красовская.

Она обратила внимание, что в Алтайском крае условий для получения компенсации больше. Там необходимо, чтобы у учащегося был статус члена многодетной семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину одного регионального прожиточного минимума. При этом не должно быть академической задолженности в этом учебном году. Размер компенсации зависит от успеваемости студента. 100% полагается имеющим оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам по результатам промежуточной и итоговой аттестации за учебный год, полученные в установленные сроки. 50% получат те, кто учится на «хорошо» и «отлично». Если у учащегося есть тройки, то он получит только 30%.

— Такие компенсации установлены также в Калмыкии, Хакасии, Республике Башкортостан, ЯНАО, Чукотском автономном округе, Нижегородской, Астраханской, Мурманской, Тюменской, Омской, Новосибирской областях. Уточнить о наличии этой меры поддержки в вашем регионе можно в органах социальной защиты населения, — пояснила Оксана Красовская.

Есть меры поддержки и на федеральном уровне, которые касаются получателей по всей стране. Так, с 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения, внесённые в ст. 262 ТК РФ и Постановление Правительства № 714. Теперь один из родителей, опекун либо попечитель сможет взять один раз в год подряд до 24 оплачиваемых дней. То есть работник может брать не четыре дополнительных выходных в месяц, как раньше, а может копить и взять эти дни сразу за один раз, если ему необходимо. График предоставления такого отдыха и срок подачи заявлений работнику нужно согласовывать с работодателем.

— Пенсионеры, которые прекратили работать, в сентябре получат уже проиндексированную пенсию. Ранее процесс перерасчёта занимал три месяца, а выплата осуществлялась на четвёртый месяц после увольнения. Теперь сроки сократились. Согласно изменениям в законодательстве, работодатель информацию о прекращении трудовых отношений обязан предоставить не позднее одного рабочего дня после увольнения. И после этого у СФР есть месяц для вынесения решения, — добавила Оксана Красовская.

Помимо субсидий от государственных органов работающие родители могут попросить о материальной помощи своего работодателя. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— Претендовать на неё могут только те сотрудники, кто трудится официально. Стоит обратить внимание, что такой вид помощи — это право работодателя, а не обязанность. Соответственно, можно получить и согласие, и отказ. Бывают такие виды материальной помощи: в связи с рождением ребёнка, со свадьбой, со смертью родственника, ввиду сложных жизненных обстоятельств, для подготовки ребёнка, идущего в 1 класс, к школе. Чтобы попросить о помощи, надо написать заявление, где необходимо описать обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в поддержке, — пояснила Светлана Петрикова.

Она обратила внимание, что если работодатель решит помочь, то он может поддержать сотрудника, выплатив премию, предоставив субсидию или помощь в натуральном выражении. Например, оплатит школьную форму. В разных организациях размер такой помощи различается. Как правило, на сборы ребёнка в 1 класс выдаётся не более 10 тыс. рублей.

— Можно просить помощи, рассказав о сложных жизненных обстоятельствах. Как правило, её размер может быть больше. Всё зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях можно рассчитывать на суммы порядка 50−100 тыс. рублей. Впрочем, всегда стоит помнить, что, помогать или нет, решает сам работодатель. Он же и решает, какую сумму может выделить, — добавила Светлана Петрикова.