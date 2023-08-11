Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 97,59 рубля
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 13,25 копейки и составил 97,59 рубля.
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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 13,25 копейки и составил 97,59 рубля.
Курс евро снизился на 33,25 копейки и составил 107,22 рубля.
В свою очередь курс юаня вырос на 2 копейки и составил 13,485 рубля.