07:51 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 97,59 рубля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 13,25 копейки и составил 97,59 рубля.

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Источник: Reuters

Курс евро снизился на 33,25 копейки и составил 107,22 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 2 копейки и составил 13,485 рубля.

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