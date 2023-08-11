Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке

В их числе — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «ДОМ.РФ», крымском РНКБ, «Уралсибе» и МТС Банке, добавили в «Сравни».

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5−1 п.п. Повышение касалось в основном классических предложений, а по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону или проценты не менялись. Причиной коррекции ставок стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п.п., до 8,5%.