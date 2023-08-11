Каждый второй россиянин поддержал идею безусловного базового дохода

Идею введения безусловного базового дохода поддерживают 56% россиян, следует из опроса SuperJob (есть у РБК). В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Больше сторонников этой идеи среди мужчин, чем среди женщин (59 и 52% соответственно), также идея популярнее среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (59%). Среди тех, кто моложе (25−34), и тех, кто старше (45+), таких чуть меньше — 55 и 56% соответственно. Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц.

Свою позицию они мотивировали тем, что удовлетворение базовых потребностей поможет развиваться, а также тезисом о том, что ресурсы страны принадлежат народу и доход от них должны получаться все, а не отдельные граждане.

Против безусловного базового дохода высказались 12% респондентов. Свою позицию они аргументировали тем, что такая выплата от государства будет «развращать»; тем, что это будет способствовать ускорению инфляции, а также тем, что «работать надо, а не потакать лентяям». Еще 32% опрошенных затруднились ответить на вопрос, нужно ли вводить безусловный базовый доход в России.

Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). В Санкт- Петербурге идею поддерживают 55%, в Москве — 51%. Меньше всего тех, кто высказался в поддержку введения безусловного базового дохода, в Перми и Екатеринбурге (по 49%).

Средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению респондентов из всех регионов, должна составлять почти 33,5 тыс. руб.

Среди тех, кто поддерживает введение базовых выплат от государства, самую большую сумму ежемесячных выплат назвали жители столицы — в среднем 37 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Краснодар (36,4 тыс. руб.). На третьем — Красноярск (36,1 тыс. руб.). Жители Санкт-Петербурга назвали среднюю сумму 33,5 тыс. руб.

Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 п.п.: в 2021 году это идею поддерживали 50% россиян (не поддерживали 12%). В 2020 году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, сторонников идеи было еще больше, на вопрос, нужен ли безусловный базовый доход в России, положительно ответили 67% респондентов (отрицательно — 5%).

Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30,1 тыс. до 33,4 тыс. руб.

За два года сильнее всего в относительном выражении возросли запросы жителей Ростова-на-Дону, Новосибирска и Екатеринбурга (плюс 15%). А вот в Красноярске, Санкт-Петербурге и Омске желаемые ежемесячные суммы выплат с 2021 года практически не изменились.