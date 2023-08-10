Ведение блога могут признать экономической деятельностью

В ответе ведомства депутату говорится, что Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, говорится в письме министерства.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — говорится в документе.

Инициативу поддерживают и в Росстандарте. Там также сообщили депутату о готовности оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

По мнению Яны Лантратовой, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле.

«Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими “преподавателями” оставляет желать лучшего», — пояснила парламентарий.