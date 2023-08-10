14:55 (мск), источник: Ведомости

Путин объявил о передаче ВТБ госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации

Государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет передан ВТБ, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Костин поблагодарил Путина за доверие и заявил, что группа тесно работает «и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования». «Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить», — отметил глава финансовой организации.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления ОСК и выполнения государственного заказа, пишет ТАСС. Он сообщил, что Минпромторг в ближайшее время согласует всю необходимую документацию по передаче ВТБ госпакета.

На фоне новостей стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Мосбирже выросла на 4,33%, до 0,0277 ₽. По состоянию на 14:14 мск она составила 0,0276 ₽ (+3,99%).

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.

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