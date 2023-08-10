Интерес россиян к сбережениям в валюте снова вырос. Инфографика

Совокупные активы российских домохозяйств в иностранной валюте на 1 июля 2023 года достигли 22,45 трлн руб., или $258 млрд по курсу на отчетную дату, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. В перечень активов входят иностранная наличная валюта, валютные депозиты в российских банках и вклады в кредитных организациях за рубежом, валютные остатки на брокерских счетах, а также вложения в акции и облигации, номинированные в валюте.

Валютные сбережения в разной форме фактически вернулись к докризисному уровню (на 1 февраля 2022 года показатель составлял $257,9 млрд), хотя за месяц выросли незначительно, всего на $316,8 млн.

В рублевом выражении рост валютных активов еще более заметный — на 11,9% по сравнению с 1 февраля прошлого года. Однако с тех пор рубль существенно девальвировался: с 77,8 руб. за доллар на начало кризиса до 88,0 руб. на 1 июля 2023 года по курсу ЦБ.

Тем не менее доля валютных активов в совокупных сбережениях россиян уже достигла 24%. В последний раз она была выше только в марте—апреле 2022 года. В 2021 году, до начала спецоперации и ввода санкций, она находилась на уровнях 25−27%. Во второй половине 2022-го, после всплеска в начале СВО, она составляла 18−20%.

«Доля валюты в наличности в целом вернулась к норме, россияне по-прежнему хранят чуть более трети наличности в валюте, а вся наличность — это чуть более четверти всех финансовых активов. То есть здесь мир не перевернулся, несмотря на ограничения», — сказала РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что в июне россияне «впервые с 2018 года одновременно сократили все имеющиеся валютные средства». Это произошло, если учитывать только остатки в наличной валюте и на банковских счетах, не беря в расчет вложения в ценные бумаги. Более того, остатки на депозитах в банках за рубежом в июне увеличились на $829 млн, до $73 млрд, хотя прирост действительно был минимальным с начала кризиса.

Что точно наблюдается с начала кризиса, так это существенное изменение структуры валютных сбережений россиян:

Как следует из данных ЦБ, на валютные депозиты в российских банках стало приходиться всего 17,6% всех валютных накоплений, или $45,3 млрд. На 1 февраля 2022 года доля этого инструмента составляла около трети, а объем — $89,2 млрд. Валютные вклады фактически стали рублевыми с привязкой к курсу: получить наличную валюту в банке со своего счета можно, только если она поступила туда до 9 марта 2022-го и то в ограниченных объемах.

Одновременно выросли остатки на депозитах за рубежом: их доля в структуре валютных активов поднялась с 12 до 28,3%. Объем переведенных в иностранные банки сбережений увеличился в 2,4 раза, до $73 млрд. Как пояснял ранее ЦБ (.pdf), «не все эти средства в действительности являются сбережениями», частично они могли быть потрачены на покупки по параллельному импорту и ежедневные расходы людей, уехавших за рубеж. Регулятор фиксирует сам факт ухода денег в иностранные банки, а не их нахождение на счетах за рубежом.

Физлица по-прежнему держат значительную часть валютных активов в наличной форме (37,5%). На 1 июля объем наличной валюты на руках у населения составлял $96,6 млрд, прибавив за кризис 14,6%.

Начиная с марта 2022 года, вложения россиян в акции в иностранной валюте стали падать и доля таких активов снизилась с пикового уровня в 10%. Однако с апреля 2023 года показатель вернулся к стабильному росту и к 1 июля превысил 7%. В абсолютном выражении объем таких сбережений упал: с $25,8 млрд на 1 февраля 2022-го до $18,2 млрд на 1 июля 2023-го.

Впрочем, в отличие от прошлых лет, под спросом на валюту подразумевается не только спрос на доллары и евро — россияне все чаще хранят сбережения в юанях, неоднократно отмечали ЦБ и крупные банки. Доля юаня на биржевых торгах в июле выросла до нового максимума — 44% по сравнению с 39,8% в июне.