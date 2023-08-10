ЦБ пересмотрел данные о первом за три года дефиците платежного баланса

Пересмотр оценки текущего счета за июнь был ожидаемым, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, изменение оценки, скорее всего, определялось пересмотром по торговому балансу. «Более детальной разбивки мы, к сожалению, не знаем, но, учитывая масштаб потоков, можно предположить, что повышалась и оценка объема экспорта», — считает она.

Свою первую оценку регулятор объяснял объявлением дивидендов российскими компаниями (как сезонным фактором) и сжатием экспорта. Выплаты дивидендов отражаются в балансе первичных и вторичных доходов (именно в этом компоненте тогда был зафиксирован наибольший дефицит — минус $4,6 млрд), сальдо же торгового баланса по товарам оставалось положительным, хотя и сократилось до $6,4 млрд (против $10,4 млрд в мае) на фоне продолжающегося сокращения экспорта при восстановившемся импорте.

Комментируя РБК первую оценку, аналитики отмечали, что учет выплаты дивидендов в текущем счете платежного баланса носит технический характер (дивиденды фиксируются как выплаченные в адрес нерезидентов в момент их объявления). И без этого фактора сальдо осталось бы положительным, указывали они. Сами дивиденды в адрес нерезидентов за рубеж не уходят, а аккумулируются на счетах типа С с ограниченным функционалом.

Каким был платежный баланс в июле

Согласно первой оценке ЦБ, в июле сложилось положительное сальдо текущего счета на уровне $1,8 млрд, что близко по значению к уточненной величине показателя июня, указывает ЦБ.

Сальдо торгового баланса составило $7,3 млрд, баланс услуг — минус $4 млрд, баланс первичных и вторичных доходов — минус $1,5 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса в январе—июле, по предварительным данным ЦБ, составил $25,2 млрд, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года ($165,4 млрд). Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,4%, отмечает Банк России.

По данным ЦБ, сокращение профицита внешней торговли товарами в январе—июле 2023 года ($64,4 млрд против $204 млрд за аналогичный период прошлого года) вызвано уменьшением стоимости экспорта в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта. Вместе с тем продолжилось восстановление стоимостных объемов импорта товаров, величина которых за семь месяцев года превысила показатель сопоставимого периода 2022-го, в том числе с учетом уточненных данных за второй квартал 2023 года, указывает Центробанк.

Рост более чем в два раза (с минус $8,9 млрд до минус $20,4 млрд) дефицита внешней торговли услугами за январь—июль Банк России связывает с оживлением туристического потока из России за рубеж.

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов за тот же период (минус $18,8 млрд) сократился в основном в результате уменьшения объема объявленных и начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, поясняет ЦБ. В январе—июле 2022 года этот показатель составил минус $29,7 млрд.