В Италии ограничили налог на сверхприбыль банков после негативной реакции рынка

Это заявление было опубликовано спустя несколько часов после выступления вице-премьера Италии Маттео Сальвини, возглавляющего ультраправую популистскую партию «Лига», которая входит в коалиционное правительство страны. Нынешний итальянский кабинет счел, что итальянские банки получают чрезвычайно высокие прибыли из-за повышения учетных ставок ЕЦБ в текущем году, зарабатывая таким образом на гражданах.

По оценкам источников Reuters, правительство Италии рассчитывало получить по итогам года от налога на банковскую сверхприбыль около €3 млрд.

Решение правительства стало неприятным сюрпризом как для аналитиков, так и для фондовых рынков — акции итальянских банков упали на 6−9%. В совокупности капитализация итальянских банков вчера сократилась примерно на €10 млрд.

После «разъяснения» Министерства финансов обеспокоенность инвесторов заметно снизилась, и акции итальянских банков сегодня стали восстанавливаться, подорожав на 4−6%. «Учитывая ограничение размера налога, мы полагаем, что это мера не нанесет ущерба политике банков в отношении возврата капитала», — цитирует агентство Bloomberg аналитика Mediobanca Андреа Филтри.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258944&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.