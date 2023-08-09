В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%
Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно июльское повышение ключевой ставки, для того чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. На заседании в конце июля совет директоров ЦБ принял решение о повышении ставки с 7,5% до 8,5%. При этом практически нет шансов, что на следующем заседании 15 сентября сохранится текущий уровень, следует из слов зампреда Центробанка.