06:57 (мск), источник: Известия

В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%

Исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более чем одно июльское повышение ключевой ставки, для того чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. На заседании в конце июля совет директоров ЦБ принял решение о повышении ставки с 7,5% до 8,5%. При этом практически нет шансов, что на следующем заседании 15 сентября сохранится текущий уровень, следует из слов зампреда Центробанка.

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Источник: РИА "Новости"

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — отметил Алексей Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

Как заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин, по итогам исследований, которые проводились в Банке России с лета 2021 года по весну 2023-го, есть предмет для обсуждения аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%.

«Но, на наш взгляд, этот процесс, если такое решение будет принято, должен быть очень постепенным, и очень заблаговременно нужно начать готовить к этому граждан и бизнес», — сказал он.

Зампред ЦБ уточнил, что с момента объявления намерения о переходе к более низкой цели до момента, когда инфляция стабилизируется на уровне новой цели, должно пройти несколько лет.

«Это соответствует практике немногочисленных центробанков, например Бразилии, которые это сделали. Переход к более низкой цели по инфляции будет проще, когда стабилизирована текущая динамика цен», — пояснил Алексей Заботкин.

Он также заявил, что Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности.

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