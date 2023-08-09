В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — отметил Алексей Заботкин.

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются.

Как заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин, по итогам исследований, которые проводились в Банке России с лета 2021 года по весну 2023-го, есть предмет для обсуждения аргументов за и против снижения цели по инфляции с ее текущего уровня вблизи 4%.

«Но, на наш взгляд, этот процесс, если такое решение будет принято, должен быть очень постепенным, и очень заблаговременно нужно начать готовить к этому граждан и бизнес», — сказал он.

Зампред ЦБ уточнил, что с момента объявления намерения о переходе к более низкой цели до момента, когда инфляция стабилизируется на уровне новой цели, должно пройти несколько лет.

«Это соответствует практике немногочисленных центробанков, например Бразилии, которые это сделали. Переход к более низкой цели по инфляции будет проще, когда стабилизирована текущая динамика цен», — пояснил Алексей Заботкин.