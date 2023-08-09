Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет

Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников говорит, что с начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% — в регионах России, на 40% — в Москве.

По данным «Чек Индекс» (анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс и экспертов-партнеров), средний чек затрат на такси в России за первые шесть месяцев этого года составил 435 ₽, что на 4% больше аналогичного периода 2022 года, в Москве — 771 ₽ (+12%). Только в московском такси в январе-июне было совершено 189 млн поездок (рост на 7% к январю-июню прошлого года), сообщала пресс-служба столичного Дептранса.

Почему растут цены на такси

Стоимость поездок на такси растет по тем же причинам, по которым дорожают другие товары и услуги, говорит Стенников. В январе-июне 2023 года индекс потребительских цен вырос на 5,55% к аналогичному периоду 2022 года.

Среди причин роста цен на услуги такси в сервисе «Максим» называют подорожание транспортных средств. На фоне международных санкций, введенных из-за проведения специальной военной операции на Украине, западные, японские и корейские автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией, а у российских заводов возникли проблемы с комплектующими. На этом фоне, по данным Росстата, средняя цена импортного легкового автомобиля с февраля 2022 года по июнь 2023-го выросла на 57%, до 2,168 млн руб.; российского — на 25%, до 970,1 тыс. Большинство автомобилей в такси были куплены перевозчиками еще до пандемии, срок их эксплуатации подходит к концу, или они уже выбыли, напоминает Стенников. Самые бюджетные автомобили, которые еще три года назад стоили менее 1 млн руб., подорожали минимум на 1 млн руб., отмечает он. Также увеличились стоимость запчастей и расходных материалов. Цены на такси поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, соглашается представитель сервиса «Ситимобил».

Рост затрат наблюдается по ключевым статьям, влияющим на себестоимость перевозок, отмечает директор практики «Транспорт и машиностроение» Strategy Partners Роман Тиняев. Помимо повышения стоимости автомобилей (амортизация и лизинговые платежи), их техобслуживания, запчастей и расходных материалов это и рост стоимости топлива, перечисляет он.

Как и для других людей, сильно дорожает жизнь водителей такси, продолжает Стенников. Поэтому к увеличению непосредственных расходов перевозчиков добавляется рост заработка водителей. Даже если заработная плата водителей не будет индексироваться, для сохранения прежней прибыли на 1 км пробега, тарифы на перевозки придется повышать, считает Тиняев. «Удерживать тарифы на прежнем уровне можно только за счет сокращения маржинальности перевозчиков», — полагает он.

Что дальше будет с ценами

С сентября 2023 года подорожание услуг такси составит до 30%, прогнозируют в «Ситимобил». «Это связано с новым законом [о такси] и сложностями, которые придут на рынок вместе с ним», — считает представитель сервиса. Такси продолжит дорожать, цены в ближайшее время могут увеличиться кратно, добавляет Стенников.

Президент Владимир Путин в конце декабря 2022 года подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Его основные положения вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Этот документ обяжет водителей такси, в том числе самозанятых, иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Они должны будет купить страховой полис для такси, который стоит в 10−12 раз дороже стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия, указывает Стенников. Кроме того, службы заказа такси будут нести совместную ответственность с водителями за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП, если этот ущерб не покрывает ОСАГО. Новый закон предполагает, что все таксисты, как и прежде, обязаны проходить медицинские осмотры и заполнять путевые листы перед сменой. ИП и самозанятые водители возьмут на себя расходы по выполнению этих требований (до сих пор обязанности по прохождению предрейсовых медосмотра и техосмотра были на перевозчиках). Благодаря новому закону у таксопарков и агрегаторов будет больше ответственности за водителей перед пассажирами, поездки станут безопаснее, отмечал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Основным мотивом разработки и принятия закона стало систематизирование требований, предъявляемых к перевозкам легковыми такси, а также регулирование деятельности служб заказа легковых такси, которое в настоящее время не осуществляется, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. При этом положения закона не устанавливают концептуально новые требования к перевозчикам легковыми такси, а также водителям легковых такси, добавили там.

В сервисе «Максим» утверждают, что по результатам проведенного эксперимента, когда в Иркутске и Владивостоке агрегатор временно закрыл доступ к заказам водителей, несоответствующих требованиям нового закона, оставшиеся таксисты смогли выполнить не более 2% заявок, а средние чеки в тестовый период выросли в три-восемь раз. «В силу необоснованных и заведомо неисполнимых требований новый закон вместо побуждения самозанятых получить разрешение на деятельность такси приведет к обратному эффекту и росту цен по всей стране», — считает Стенников. Но в связи с отсутствием концептуально новых требований к перевозкам легковыми такси причины для повышения размера тарифа являются безосновательными, парировали в пресс-службе Минтранса.

Рынок перевозок легковым такси в настоящее время оценивается как высококонкурентный, отмечает председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Соответственно, цены на услуги перевозки регулируются рыночными механизмами. При этом, по словам эксперта, закон о такси обязывает перевозчика публиковать тарифы, на основании которых будет производиться расчет стоимости за поездку. Кроме того, в июле президент Путин подписал пятый антимонопольный пакет, который предусматривает антимонопольные требования к доминирующим цифровым платформам, к которым, в том числе могут относиться агрегаторы такси.

«Прогнозировать насколько изменится рынок перевозки легковым такси сейчас преждевременно, но принятие двух важных нормативных актов, регулирующих деятельность перевозчиков и агрегаторов такси, безусловно, вызовет реакцию рынка», — говорит Акимова. В этих условиях действия перевозчиков и агрегаторов должны быть направлены на ответственный подход и максимальную прозрачность в вопросе ценообразования, полагает эксперт.

При этом о снижении цен на такси говорить пока не приходится, считает представитель «Ситимобила». Это возможно в случае каких-либо послаблений со стороны законодательных органов или падения цен на машины, их обслуживание и топливо. «Увы, но это пока видится маловероятным», — заключает он.