Региональные торговые сети решили ограничить наценку на хлеб и сахар

Среди таких товаров названы сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция. В федеральных торговых сетях (Х5 Group — магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и др.) уже ввели ограничение на наценку на уровне не более 5%.

В Минпромторге отметили, что имеющийся опыт внедрения системы выгоден «всем участникам рынка, в том числе магазинам, ведь она позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей».

В январе прошлого года X5 и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на социально значимые продукты не более чем на 10% до конца 2022-го. В X5 предлагали распространить меру на более чем 20 товарных категорий, в «Магните» — на товары из 25 категорий.

В итоге в марте шесть ретейлеров — «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан», «О'кей», «Карусель» — ограничили наценку на товары из четырех категорий (молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора», хлебобулочные изделия) в 5%.

В России существует перечень социально значимых продуктов, в который входят 24 позиции: отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также курицы), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки. На них могут устанавливаться предельно допустимые цены.

В Госдуме в конце прошлого года предложили ввести ограничение торговых наценок на эти продукты. Однако правительство данную меру не поддержало. Там сочли, что необходимости в госрегулировании наценок нет, оно может «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров».