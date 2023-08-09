14:26 (мск), источник: Forbes

Курс доллара превысил 97 рублей впервые за 16 месяцев

Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей, поднявшись до максимума за 16 месяцев — с марта 2022 года. Евро торгуется в районе 107 рублей. Шанс остановить обвал рубля до достижения психологической планки в 100 рублей за доллар еще есть, но сдержанная реакция финансовых властей еще больше подогревает спекуляции, констатируют эксперты.

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Курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, следует из данных торговой площадки. На максимуме за день американская валюта торговалась по 97,48 рубля, это рекорд за последние 16 месяцев — с 25 марта 2022 года.

На 12:47 мск доллар торговался по 97,2 рубля, дорожая на 0,11 рубля к цене прошлого закрытия.

Курс евро на Мосбирже в среду, 9 августа, превысил отметку в 107 рублей. На максимуме за день он стоил 107,1 рубля. На 12:47 мск европейская валюта торговалась по 106,8 рубля, прибавляя 0,36 рубля к закрытию прошлой сессии.

Доллар от TradingView

Российский рубль, который дешевеет последние несколько месяцев, начал укрепляться в понедельник, однако «запал быстро угас», отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, ситуация в российской экономике «значительно лучше, чем была весной, когда баррель Brent стоил $70, спред с российской смесью был выше 30%, а расходы бюджета были повышенными», однако «рубль с начала года рухнул на 40% и теперь становится одной из слабейших валют в мире».

Эксперт объясняет «аномальную ситуацию» дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке: «продавцов валюты — дефицит, а покупателей — переизбыток». «При этом реакция финансовых властей на события сдержанная, а это еще больше подогревает спекулятивный спрос, и игра против рубля продолжается», — констатирует Зельцер.

По его мнению, еще есть шанс остановить обвал рубля до достижения психологической планки в 100 рублей за доллар, однако ЦБ надо было действовать «еще вчера».

«Уже нет никакого сомнения в предельно жестком решении по ключевой ставке в сентябре», — заключил аналитик.

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