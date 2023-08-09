Курс доллара превысил 97 рублей впервые за 16 месяцев

Курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, следует из данных торговой площадки. На максимуме за день американская валюта торговалась по 97,48 рубля, это рекорд за последние 16 месяцев — с 25 марта 2022 года.

На 12:47 мск доллар торговался по 97,2 рубля, дорожая на 0,11 рубля к цене прошлого закрытия.

Курс евро на Мосбирже в среду, 9 августа, превысил отметку в 107 рублей. На максимуме за день он стоил 107,1 рубля. На 12:47 мск европейская валюта торговалась по 106,8 рубля, прибавляя 0,36 рубля к закрытию прошлой сессии.

Российский рубль, который дешевеет последние несколько месяцев, начал укрепляться в понедельник, однако «запал быстро угас», отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, ситуация в российской экономике «значительно лучше, чем была весной, когда баррель Brent стоил $70, спред с российской смесью был выше 30%, а расходы бюджета были повышенными», однако «рубль с начала года рухнул на 40% и теперь становится одной из слабейших валют в мире».

Эксперт объясняет «аномальную ситуацию» дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке: «продавцов валюты — дефицит, а покупателей — переизбыток». «При этом реакция финансовых властей на события сдержанная, а это еще больше подогревает спекулятивный спрос, и игра против рубля продолжается», — констатирует Зельцер.

По его мнению, еще есть шанс остановить обвал рубля до достижения психологической планки в 100 рублей за доллар, однако ЦБ надо было действовать «еще вчера».