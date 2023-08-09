ЦБ запустит операции с цифровым рублем 15 августа
В этот день начнутся операции клиентов с цифровой валютой.
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В этот день начнутся операции клиентов с цифровой валютой.
Старт операций реальных клиентов с цифровым рублем состоится 15 августа, заявила во время пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, это выводит страну «на новый качественный уровень с точки зрения наших платежных технологий». Запуск цифровой валюты дает возможность строить, в том числе с другими странами трансграничные платежи, следует из ее слов.
«Пилот <…> будет, прежде всего, строиться на тестировании таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, открытие кошельков в цифровых рублях клиентам — физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях за товары и услуги с использованием цифрового рубля». — сказала Скоробогатова.
В тестировании примет участие 30 компаний и 600 физлиц в 11 городах. Расширение круга участников и набора операций будет постепенным, указала она. Изначально цифровой рубль будет средством платежа, уточнила Скоробогатова: «По нему не будут начисляться проценты, он не будет использоваться при кредитах».
Регулятор рассчитывает, что в пилоте с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов будет участвовать 13 банков, следует из слов Скоробогатовой. Ранее предполагалось, что он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Ко второму этапу тестирования присоединятся еще 16 банков. По словам Скоробогатовой, сейчас «стоит очередь из желающих» участвовать в тестировании.
«Мы считаем, что, поскольку это третья форма национальной валюты, то, безусловно, она должна иметь хождение всегда и везде, начиная с определенного периода», — добавила первый зампред ЦБ.
Кроме того, ЦБ прокомментировал несколько вопросов пользователей об использовании цифрового рубля:
Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. ЦБ в начале августа определился с тарифами для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать с января 2025 года.