ЦБ запустит операции с цифровым рублем 15 августа

Старт операций реальных клиентов с цифровым рублем состоится 15 августа, заявила во время пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, это выводит страну «на новый качественный уровень с точки зрения наших платежных технологий». Запуск цифровой валюты дает возможность строить, в том числе с другими странами трансграничные платежи, следует из ее слов.

«Пилот <…> будет, прежде всего, строиться на тестировании таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, открытие кошельков в цифровых рублях клиентам — физическим и юридическим лицам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях за товары и услуги с использованием цифрового рубля». — сказала Скоробогатова.

В тестировании примет участие 30 компаний и 600 физлиц в 11 городах. Расширение круга участников и набора операций будет постепенным, указала она. Изначально цифровой рубль будет средством платежа, уточнила Скоробогатова: «По нему не будут начисляться проценты, он не будет использоваться при кредитах».

Регулятор рассчитывает, что в пилоте с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов будет участвовать 13 банков, следует из слов Скоробогатовой. Ранее предполагалось, что он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Ко второму этапу тестирования присоединятся еще 16 банков. По словам Скоробогатовой, сейчас «стоит очередь из желающих» участвовать в тестировании.

«Мы считаем, что, поскольку это третья форма национальной валюты, то, безусловно, она должна иметь хождение всегда и везде, начиная с определенного периода», — добавила первый зампред ЦБ.

До 2025 года регулятор планирует работать с банками в формате «пилота на реальных операциях», однако, если ЦБ будет понимать, что «отрасль готова», а клиенты активно пользуются цифровым рублем и видят в нем преимущества, то «встанет вопрос о том, чтобы это была обязательная форма национальной валюты».

Кроме того, ЦБ прокомментировал несколько вопросов пользователей об использовании цифрового рубля:

ЦБ не будет взимать комиссию за переводы цифровых рублей между клиентами, а банки не смогут устанавливать ограничения по сумме переводов;

С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать все товары и услуги;

Клиенты не смогут купить иностранную валюту на цифровые рубли. Чтобы купить валюту, нужно будет перевести цифровой рубль в другую форму денег (например, безналичную), и приобрести валюту в банке;

Цифровой рубль — способ платежей и переводов, поэтому клиенты не смогут открыть вклад или взять кредит в этой форме нацвалюты. Эти услуги продолжат предоставлять только коммерческие банки;

Клиенты смогут перевести с банковского счета на цифровой кошелек не более 300 тысяч рублей в месяц. При этом лимита на переводы из цифрового кошелька на банковский счет не будет.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. ЦБ в начале августа определился с тарифами для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать с января 2025 года.