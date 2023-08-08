04:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

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Источник: Reuters

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов», — заявил помощник министра.

Кузнецов отметил, что рост цен на табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака» и увеличению поступлений в госбюджет.

Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на «борьбу с гепатитом C».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин повышаются на 5 процентов в 2024 году. Причем в 2025 и 2026 годах индексация снова составит 4 процента.

Максимальный акциз на табак будет установлен в 2026 году и составит 4671 рубль за килограмм и 9836 рублей за килограмм для продукта, предназначенного для потребления путем нагревания. Что касается топлива, то акцизная ставка для бензина пятого класса на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, в 2025-м году — 15 650 рублей, в 2026-м — 16 276 рублей.

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