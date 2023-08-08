Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов», — заявил помощник министра.

Кузнецов отметил, что рост цен на табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака» и увеличению поступлений в госбюджет.

Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на «борьбу с гепатитом C».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин повышаются на 5 процентов в 2024 году. Причем в 2025 и 2026 годах индексация снова составит 4 процента.