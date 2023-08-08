ЦБ оценил, сколько валюты население продало на фоне падения рубля

В июле на фоне ослабления рубля население продало валюту на общую сумму 44,4 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Основная часть продаж при этом пришлась на первую половину месяца, когда курс доллара превысил отметку 90 ₽ (по данным Мосбиржи, рубль достиг отметки 91 к доллару по итогам основной торговой сессии 5 июля), уточняется в обзоре.

В целом же за июль рубль потерял по отношению к доллару 2,3%, указано в обзоре. «Давление на курс рубля продолжают оказывать снизившееся сальдо внешней торговли и невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами», — объяснили в ЦБ. При этом июльское ослабление регулятор оценивает как незначительное по сравнению с падением рубля к доллару на 10,4%, которое было зафиксировано по итогам июня.

Большую часть продаж валюты в июле граждане осуществляли через крупнейшие банки — 28 млрд руб., валюту еще на 16,4 млрд руб. население продало на внебиржевом рынке, следует из данных ЦБ.

В июне граждане, напротив, чаще покупали валюту: объем ее продаж составил 9 млрд руб., а объем покупок — 9,2 млрд руб.; валюта на 7,1 млрд руб. была приобретена через крупнейшие банки 24 июня (в этот день ЧВК «Вагнер» объявила о походе на Москву).

При этом бизнес в июле сократил продажу валюты. «Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 1,6% относительно июня — с $7 млрд до $6,9 млрд. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей) в июне составило 84% (в мае с учетом корректировок — 88%)», — говорится в обзоре.

Но несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, объем валюты, реализованной системно значимыми кредитными организациями (СЗКО), вырос и составил в июле 528 млрд руб. против 377 млрд руб. в июне, обращает внимание регулятор. При этом вырос спрос на валюту со стороны банков, не относящихся к системно значимым. По данным ЦБ, объемы нетто-покупок этих кредитных организаций в июле составили 524 млрд руб. против 400 млрд руб. в июне. «Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на 89 млрд руб. (в июне — 111 млрд руб.)», — приводит данные регулятор.

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в июле вырос незначительно — с 8,1 трлн (данные за июнь) до 8,2 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 391,9 млрд руб. против 387,2 млрд руб. месяцем ранее.

«Структура биржевого валютного рынка продолжила изменяться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44,0% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке», — отмечается в обзоре Банка России. Доля «токсичных» валют на биржевом рынке сократилась с 58,8% (данные за июнь) до 54,4%, а на внебиржевом рынке, напротив, выросла — с 18,4% до 19,2%.