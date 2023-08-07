«ВТБ Мои инвестиции» пересмотрели топ-10 российских акций

Обыкновенные акции «Татнефти» торгуются с дивидендной доходностью около 5,2% за первое полугодие, указывают аналитики. По их словам, акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть.

Акции «Алросы» аналитики добавили в ожидании отчетности за первое полугодие. По их прогнозам, результаты компании могут преподнести положительные сюрпризы для рынка. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев обращает внимание на привлекательную оценку «Алросы» на уровне 3,3х EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) и наибольший дисконт к историческим мультипликаторам в секторе.