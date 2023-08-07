21:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Мосбиржа проведет делистинг фондов FinEx 9 августа

C 9 августа Мосбиржа исключает ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В группе FinEx заявили, что делистинг не навредит инвесторам.

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Источник: Reuters

Делистинг проводится в связи с расторжением по инициативе провайдера ETF договоров с Мосбиржей.

«Расторжение договора является основанием для делистинга ценных бумаг», — поясняет Мосбиржа.

«Проведение этой процедуры обусловлено интересами инвесторов… Группа FinEx рассчитывает, что прекращение деловых взаимоотношений с группой Мосбиржи увеличит вероятность получения положительного решения о выдаче лицензии от Казначейства Бельгии», — прокомментировала группа FinEx.

Группа ранее проанализировала, что ей нужно предпринять для получения лицензии от Казначейства Бельгии. По мнению FinEx, ей было необходимо в «явном виде продемонстрировать стремление» прекратить деловые отношения с группой Мосбиржи, в которую входит Национальный расчетный депозитарий (НРД). В июне 2022 года против него блокирующие санкции ввел Евросоюз.

НРД является центральным депозитарием РФ и осуществляет обслуживание как ценных бумаг, предусмотренных ФЗ «О центральном депозитарии», так и других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг.

«Цель обращения за лицензией — добиться, чтобы инвесторы получили возможность вернуть свои средства в сложившихся геополитических условиях», — пояснили в FinEx.

2 декабря 2022 года группа компаний FinEx обратилась в Министерство финансов Бельгии для получения разрешения на операции с акциями фондов через НРД.

Мария Федотова

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