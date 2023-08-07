Компания Баффета отчиталась о рекордной операционной прибыли за квартал

Это рекордная операционная квартальная прибыль для Berkshire Hathaway, впервые в истории компании она превысила $10 млрд, отметил Reuters. Операционная прибыль за квартал выросла на 6,6% относительно того же квартала 2022 года.
В отчетности Berkshire Hathaway вынуждена указывать стоимость больших пакетов принадлежащих ей акций, среди которых бумаги Apple, American Express и Bank of America, и колебания цен отражаются на результатах, пояснила Financial Times.
Поскольку акции подорожали, то и прибыль с их учетом выросла до $35,91 млрд.
Для сравнения: в 2022 году за тот же период у компании был общий убыток в размере $43,6 млрд. Стоимость портфеля Berkshire Hathaway составляет $35 млрд, отметила FT.
Близким к рекорду оказался и объем наличных в распоряжении компании: сейчас он составляет $147,4 млрд. Максимального результата Berkshire Hathaway достигла в 2021 году, когда было $149 млрд, написала FT.
Инвесторы внимательно следят за результатами British Hathaway из-за репутации Баффета как одного из самых успешных инвесторов мира, а также из-за того, что результаты компании часто отражают значимые экономические тренды в целом, добавил Reuters.
Berkshire Hathaway отчиталась о прибыли, хотя еще в мае Баффет предупреждал акционеров на ежегодном съезде, что большая часть прибыли подразделений компании может снизиться в этом году из-за того, что заканчивается «невероятный период» в экономике США, отметил Bloomberg. Агентство считает, что компании помогло быстрое повышение базовой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС): наличные Berkshire Hathaway вкладывает в основном в краткосрочные облигации Минфина США.
Баффет занимает шестое место в рейтинге самых богатых бизнесменов прямо сейчас, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Состояние Баффета оценивается в $117,5 млрд. На съезде Berkshire Hathaway в мае Баффет посоветовал акционерам написать собственный некролог и стараться жить, соответствуя ему, а в инвестировании — стараться не допускать ошибок, которые полностью разрушают стратегию, и избегать долгов, кроме ипотечных.