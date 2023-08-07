Компания Баффета отчиталась о рекордной операционной прибыли за квартал

Это рекордная операционная квартальная прибыль для Berkshire Hathaway, впервые в истории компании она превысила $10 млрд, отметил Reuters. Операционная прибыль за квартал выросла на 6,6% относительно того же квартала 2022 года.

В отчетности Berkshire Hathaway вынуждена указывать стоимость больших пакетов принадлежащих ей акций, среди которых бумаги Apple, American Express и Bank of America, и колебания цен отражаются на результатах, пояснила Financial Times.

Поскольку акции подорожали, то и прибыль с их учетом выросла до $35,91 млрд.

Для сравнения: в 2022 году за тот же период у компании был общий убыток в размере $43,6 млрд. Стоимость портфеля Berkshire Hathaway составляет $35 млрд, отметила FT.

Близким к рекорду оказался и объем наличных в распоряжении компании: сейчас он составляет $147,4 млрд. Максимального результата Berkshire Hathaway достигла в 2021 году, когда было $149 млрд, написала FT.

Инвесторы внимательно следят за результатами British Hathaway из-за репутации Баффета как одного из самых успешных инвесторов мира, а также из-за того, что результаты компании часто отражают значимые экономические тренды в целом, добавил Reuters.

Berkshire Hathaway отчиталась о прибыли, хотя еще в мае Баффет предупреждал акционеров на ежегодном съезде, что большая часть прибыли подразделений компании может снизиться в этом году из-за того, что заканчивается «невероятный период» в экономике США, отметил Bloomberg. Агентство считает, что компании помогло быстрое повышение базовой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС): наличные Berkshire Hathaway вкладывает в основном в краткосрочные облигации Минфина США.