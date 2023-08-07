«Коммерсантъ» узнал о вопросах банков к ЦБ по введению цифрового рубля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В письме банки пишут о «крайне настороженном отношении» к цифровому рублю со стороны граждан. В связи с этим АБР предложила ввести запрет на принуждение к открытию цифрового счета, ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля (им выступает ЦБ) для физлиц, а также установить недопустимость изменений в договоре со стороны оператора в одностороннем порядке.

Кроме того, банки обратились к ЦБ с просьбой разъяснить следующие вопросы:

что представляет собой цифровой рубль;

компенсирует ли оператор банкам расходы на предоставление клиентам доступа к платформе цифрового рубля;

станут ли банки участниками платформы и какие в таком случае понадобятся изменения в их инфраструктуре.

Кроме того, для кредитных организаций остаются неясными процедура списания цифровых рублей со счета и ряд других моментов, которые, как считают банкиры, истолкованы неоднозначно.

В ЦБ заявили «Коммерсанту», что рассмотрят письмо АБР «в установленном порядке».

С 1 августа в России началось тестирование технологии цифрового рубля. Согласно принятому закону, цифровыми рублями можно осуществлять расчеты, они относятся к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно завещать, а наследникам — получить их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.