FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд на рынке России после начала СВО

Согласно изданию, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

В то же время анализ не учитывает непрямые макроэкономические факторы, такие как повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции вследствие СВО и западных санкций против РФ.

На фоне передачи доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества эксперты FT предположили, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».

В свою очередь Киевская школа экономики указала, что в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям.

FT подчеркнула, что наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании.

Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Тем не менее в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные корпорации не испытали финансовых трудностей: в прошлом году они отчитались о рекордной совокупной прибыли в размере €95 млрд.

В случае с компаниями, занятыми в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потери в РФ составили €13,6 млрд, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.