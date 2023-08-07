Что привлечет внимание инвесторов на неделе: мнение аналитиков

В среду Банк России представит инфляцию за июль, в пятницу рынок ждет предварительные статданные по ВВП России за второй квартал.

Всю неделю инвесторы продолжат следить за публикацией отчетностей компаний. В понедельник «Русагро», один из крупнейших производителей продовольствия, представит отчет за второй квартал по международным стандартам финотчетности (МСФО). Также одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России «Россети Ленэнерго» раскроет финансовые показатели за второй квартал по российским стандартам (РСБУ), а застройщик «Эталон» — операционные за второй квартал.

В среду Сбер, крупнейший банк в РФ, представит финансовые результаты по РСБУ за семь месяцев 2023 года, а производитель драгметаллов Polymetal — операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

В четверг производитель угля «Распадская», алкогольная компания «НоваБев» (Белуга) и интернет-холдинг VK представят финансовые результаты за второй квартал 2023 года. В пятницу к инвесторам должен выйти «РУСАЛ», крупнейший производитель алюминия: рынок ждет финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2023 года.