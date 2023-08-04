Объем замороженных в Швейцарии частных активов РФ достиг $8,6 млрд

«Постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются — это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности», — пояснил «РИА Новости» Майенфиш.

Он уточнил, что Швейцария следит за обсуждением в Евросоюзе (ЕС) возможности использования активов Центробанка РФ на восстановление Украины. Присоединяется ли швейцарские власти к этой инициативе, он не уточнил.

Еврокомиссия говорила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Однако, по данным Bloomberg, ЕС пришел к выводу, что не может законно изъять все российские активы. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. В июле власти Нидерландов подтвердили, что ЕС пока не готова конфисковать замороженные активы РФ.