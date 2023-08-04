Мировые цены на продовольствие в июле выросли

Рассчитываемый организацией индекс мировых цен на продовольствие (FFPI) составил в июле 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в июне. В годовом же выражении индекс снизился на 11,8%.

В ФАО объясняют такую динамику резким (+12,1%) ростом цен на растительные масла, которому предшествовало семимесячное снижение. Мировые цены на подсолнечное масло за июль выросли сразу на 15% на фоне возникшей неопределенности в отношении экспортных поставок после выхода России из зерновой сделки. Одновременно цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла выросли из-за опасений рынка по поводу перспектив производства в ведущих странах-экспортерах.

Выход РФ из зерновой сделки, а также засуха в Северной Америке способствовали росту цен на пшеницу на 1,6%, отметили в ФАО, при этом цены на зерновые в целом снизились в среднем на 0,5% за месяц. Цены на рис на фоне введенного Индией 20 июля запрета на экспорт непропаренной индики выросли на 2,8% в месячном выражении и на 19,7% — в годовом, достигнув максимальных значений с 2011 г.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины — с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной.

2 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого они обсудили зерновую сделку. Путин заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. При этом было отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части очередное продление сделки потеряло смысл.