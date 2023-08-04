Как отчитался «Яндекс» в преддверии возможного разделения бизнеса

В «Яндексе» оценили цифры

Несмотря на рост общей выручки на 55% год к году и чистой прибыли на 82%, до 14,631 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль сократилась на 27%, до 9,646 млрд рублей. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA снизилась на 8,2 п. п., до 13,6%. В компании объясняют падения «сильным» вторым кварталом прошлого года, когда компания приняла «жесткие меры» по контролю расходов, включая заморозку найма новых сотрудников и сокращение маркетинговых расходов. Теперь наем разморожен, однако на компанию все больше давят растущие зарплаты на IT-рынке, а также высокие расходы в операционном сегменте.

Поиск зашел в портал

Основную долю выручки «Яндекса» по-прежнему генерирует якорный бизнес. Здесь без сюрпризов: выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 63%, до 78,416 млрд рублей. Рост был обеспечен как результатами поиска на платформах Android и iOS, так и крупными инвестициями в развитие продуктов и технологий, а также расширением инвентаря для маркетинга. Компания вновь показала прибавку в районе 1% в доле на российском поисковом рынке (теперь она занимает 63,6%), в том числе с устройств Android и iOS на 1,4−1,5%, до 63,4 и 49,7% соответственно.

Маркет остановился на пороге

Выручка в электронной коммерции, райдтехе и доставке выросла до 94,951 млрд рублей (+67%) по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Товарооборот во втором квартале 2023 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года, а число активных покупателей на «Маркете» за апрель-июнь выросло на 45%, до 16,5 млн. Количество активных продавцов удвоилось, составив 61,8 тыс. во втором квартале 2022 года.

Показатели позволили топ-менеджменту заявить, что «Маркет» находится «на пороге» положительной юнит-экономики.

В плюс вышел и сервис платной подписки. Выручка сегмента выросла до 15,5 млрд рублей, а его рентабельность составила 11,6%. Однако сохранить и динамику прироста, и положительный баланс с учетом текущей экономической ситуации кажется нетривиальной задачей.

Такси подбросило «Яндекс»

Количество поездок на такси и каршеринге, а также аренда самокатов выросли на 18% по сравнению с годом ранее, однако компания не раскрывает более подробные показатели. Любопытно, что доля поездок на международных рынках увеличилась до 33% (год назад было 27%). При этом весной «Яндекс» совершил важную сделку в сегменте и выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси» (28,98%) за $702,5 млн.

Что ждать инвесторам

«Яндекс» продолжает нести высокие операционные расходы. Например, число работников компании увеличилось за год на 29% и превысило 24 тыс. человек. Несмотря на выход на окупаемость или приближение к этой точке ряда сервисов, далеко не все направления в моменте выглядят устойчиво. Например, сегмент «Объявления» (Авто.ру, «Яндекс Недвижимость», «Яндекс. Аренда» и «Яндекс. Путешествия») показал рост почти на 117%, до 5,573 млрд рублей, на фоне восстановления сделок по продаже автомобилей и роста спроса на путешествия. Однако убыток по скорректированному показателю EBITDA составил 0,05 млрд рублей против прибыли в 0,5 млрд рублей годом ранее из-за высоких инвестиций в сегмент.

Косвенно о перетоке выручки можно судить по графе внутрибалансовых расчетов, которые выросли на порядок больше других показателей — на 174% г/г, до 26,8 млрд рублей.

В сообщении компания отмечает, что текущая геополитическая напряженность продолжает оказывать влияние на бизнес компании, а возможность прогнозирования остается ограниченной. Инвесторам остается надеяться, что возможный раздел «Яндекса», если он случится, позволит найти новые точки роста бизнеса, а экосистема позволит сохранить ключевую выручку в контуре и избежать ее вывода за пределы компании.