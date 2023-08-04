«Газпром» подает газ для Европы в объеме 42,4 млн куб. м через «Суджу»

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 4 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”.

Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м. Ранее на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину на 4 августа составляют 42,37 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» подал в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 8,2 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 325,8 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены более чем на 86% (на более 14 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 94,5 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в «Газпроме». Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за сжиженный природный газ, считают в российском холдинге.

Текущая неделя в Западной и Центральной Европе прогнозируется несколько прохладнее предыдущей. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, на 3 августа подросла до 22,2%.

В июле поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы существенно замедлились и не смогли достигнуть максимума для данного месяца, составив 10,95 млрд куб. м. Всего в январе — июле 2023 года поступления СПГ составляют порядка 78,86 млрд куб. м, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.