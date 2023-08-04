01:58 (мск), источник: ТАСС

Economist назвал тайваньский доллар самой недооцененной валютой мира по «индексу Биг-мака»

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Британский журнал The Economist назвал тайваньский доллар самой недооцененной валютой в мире после публикации нового «индекса Биг-мака».

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Этот показатель используется для определения паритета покупательной способности в различных странах на основании стоимости одного бургера. The Economist ведет соответствующие подсчеты с 1986 года, полагая, что стоимость сэндвича, приготовленного из разных ингредиентов — хлеба, сыра, мяса и овощей, может служить своего рода универсальной заменой потребительской корзины, которая отличается в каждой из стран. Кроме того, с учетом присутствия сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в большинстве государств мира, «индекс Биг-мака», по мнению издания, позволяет определить более справедливое соотношение денежных валют к американскому доллару. При этом при анализе этого показателя допускается, что одинаковые товары имеют одну и ту же цену во всех странах.

Согласно журналу, курс тайваньского доллара к доллару США занижен на 57,2%. В свою очередь стоимость индонезийской рупии и индийской рупии занижена на 54,8% и 54,5%, а египетского фунта — на 53,1%. Эксперты отмечают, что при использованной методологии недооцененной оказывается большая часть мировых валют, за исключением швейцарского франка (+38,5%), норвежской кроны (+24%), уругвайского (+22,9%) и аргентинского (+7,4%) песо, евро (+4,3%), шведской (+2,8%) и датской (+1,3%) крон.

В то же время стоимость британского фунта, китайского юаня и японской йены по отношению к доллару занижена на 3,4%, 37,3% и 43,2% соответственно. Курсы молдавского лея, азербайджанского маната и украинской гривны, как подчеркивает издание, занижены на 36,1%, 37,4% и 49%.

В рейтинге The Economist, составленном в январе, самой недооцененной валютой была признана индонезийская рупия (-56,1%). Стоимость тайваньского доллара, по оценке экспертов, тогда была занижена на 53,9%. В связи с уходом McDonald’s из России после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года российский рубль не присутствует в рейтинге.

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