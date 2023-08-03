Российские инвесторы хотят играть на зарубежных биржах несмотря на санкции

Несмотря на прошлогодний санкционный удар и последовавшую за ним блокировку многих иностранных активов, принадлежащих россиянам, большинство частных инвесторов сохраняют потребность в инвестировании средств на зарубежных рынках, свидетельствует исследование Frank RG (с презентацией к нему ознакомились Frank Media).

Иноземный посыл

Согласно результатам опроса консалтинговой компании (в нем приняли участие более 200 инвесторов), 58% респондентов хотят продолжать вкладывать свои средства в иностранные биржевые инструменты.

Это косвенно подтверждается и статистикой. За прошлый год доля активов физлиц на брокерских счетах у небанковских брокеров, то есть компаний, не попавших под санкции и поэтому по большей части сохранивших доступ на зарубежные рынки, увеличилась на 9 процентных пунктов (п.п.), до 38%. У брокеров-банков, соответственно, она снизилась до 62%. «При этом их доля снижалась не только в первой половине года, когда вводилась основная часть санкционных ограничений, но и в конце года (в частности, клиенты выводили денежные средства от погашения облигаций)», — отмечают эксперты.

Кроме того, резко вырос объем переводов средств физлиц к брокерам-нерезидентам. В прошлом году он составил 228 млрд рублей, а за первый квартал этого года — уже 50 млрд рублей.

Для сравнения за весь 2021 год такие оттоки были на уровне 14 млрд рублей.

При этом регулятор в долгосрочной перспективе видит риск еще более существенного оттока частных инвестиций в иностранную инфраструктуру.

За потребностями клиентов идут и российские брокеры и управляющие компании (УК), которые во избежание инфраструктурных рисков стремятся предоставить пользователям своих сервисов доступ к «дружественным» рынкам: Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Вьетнама и т. п.

Впрочем, опрошенные Frank RG участники российского рынка и там видят потенциальную возможность ограничительных мер и другие риски для клиентов.

Доморощенный доход

Впрочем, согласно опросу консалтинговой компании, события прошлого года все-таки заставили российских частных инвесторов пересмотреть свое отношение к инвестициям за рубежом и в большей степени обратить внимание на отечественный рынок. Так, более трети респондентов (33,9%) рассказали, что их интерес к зарубежным рынкам снизился, а к российскому, наоборот, вырос.

Порядка 40% опрошенных Frank RG инвесторов приняли решение сконцентрировать все свои активы в России, чтобы избежать инфраструктурных рисков.

И здесь, как полагают аналитики консалтинговой компании, есть большой задел для фондового рынка. Если после шока 2022 года доля российских инвестиционных продуктов (брокерские счета, доверительное управление, ПИФ, инструменты долгосрочного страхования жизни) в формах сбережения и накопления резко снизилась на 5 п.п., до 20% (из 45,8 трлн рублей), то, как прогнозируют во Frank RG, к 2025 году она вернется на уровень 2021 года, то есть составит четверть от всех форм сбережений и накопления (67,5 трлн рублей).

При этом, как считают аналитики, опережающий рост будет показывать именно самостоятельное инвестирование через брокерские счета.

Если на 2022 год доля такой формы инвестиций составляла 68% (-5 п.п. относительно предыдущего года) от структуры вложений в инвестпродукты, то в 2025 году она уже вырастет до 76%. В прошлом этот тренд, в частности, поддерживался «растущим рынком и возможностью получить прибыль без использования профессиональных консультаций и управления».

Возможно, это, в том числе, связано с уровнем комиссий — это третий по упоминаемости критерий для выбора инвестором брокера или УК. Медианная комиссия у исследованных Frank RG 33 брокерских компаний составляла 0,08% за сделку. Впрочем, респонденты указывают на проблему прозрачности и ясности комиссий, а также надеются на полный отказ от прямых комиссий и переход на косвенные, как это сделали ряд международных брокеров.