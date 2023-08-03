Работодатели рассказали, кому готовы платить больше, чем предлагают изначально

Почти половина работодателей (41%) отметили, что они упоминают вилку (максимальный или минимальный уровень заработной платы) на собеседовании, тогда как 31% респондентов заявили, что это зависит от должности, на которую проводится собеседование. 28% респондентов сначала интересуются желаемым доходом кандидата.

Самая популярная причина, по которой работодатели не указывают диапазон заработной платы, заключается в том, что они открыты для рассмотрения специалистов разного уровня, так ответили 47% работодателей. 35% респондентов упомянули, что таким образом анализируют текущие зарплатные ожидания на рынке. Интересно, что 20% опрошенных предпочли бы, чтобы кандидат первым назвал размер зарплаты.

15% работодателей не хотят платить больше, чем кандидат себя оценивает. 10% респондентов указали, что корпоративные правила не позволяют им раскрывать диапазоны заработной платы. Еще 10% в качестве причины назвали низкую зарплатную вилку. 9% участников опроса надеются сэкономить, полагаясь на разницу между диапазоном заработной платы и ответом кандидата. В некоторых случаях (8%) отсутствие вилки может быть связано с тем, что компания открывает новую позицию и оценивает, сколько получают такие специалисты. 5% опрошенных назвали другие причины, чтобы не указывать диапазон заработной платы.

Больше половины респондентов (52%) готовы повысить зарплатное предложение, если кандидат попросит выше указанной суммы.

48% участников опроса заявили, что не готовы вести переговоры о повышении зарплатного предложения из-за строгого бюджета на должность. 25% опрошенных отметили, что на их должности заработная плата одинакова для всех сотрудников. Немного меньше респондентов (20%) заявили, что компания не в состоянии платить больше, а 16% объяснили это завышенными зарплатными ожиданиями от кандидатов. Интересно, что 11% отметили, что уже платят выше рынка. 8% опрошенных упомянули другие причины нежелания вести переговоры о повышении заработной платы.

69% работодателей упомянули, что готовы увеличить зарплатное предложение кандидату, который обладает уникальными навыками или опытом работы. 56% опрошенных повысили бы зарплату кандидату, который идеально подходит для их организации. Если работодатель хочет перекупить кандидата у другого работодателя, то повысит зарплатное предложение, так ответили 41% участников опроса.