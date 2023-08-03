Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России

Нидерландский концерн JDE Peet’s (производит кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts) до конца 2023 года прекратит продажу в России западных брендов кофе и чая и оставит на этом рынке только местные марки, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфелю в России», — говорится в отчете JDE за первое полугодие.

Компания заявила, что с самого начала боевых действий на Украине стремилась к тому, чтобы ее российский бизнес «в максимально возможной степени функционировал как самостоятельный».

Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии JDE оценила в €185 млн ($202,8 млн). Компания ожидает, что в следующем полугодии доходы от работы в стране будут «значительно ниже».

Генеральный директор группы Фабьен Саймон 2 августа объявил в разговоре с инвесторами, что компания не будет уходить с российского рынка.

По его словам, высок риск, что активы JDE и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России» (цитата по Reuters).

Агентство напоминает, что в июле власти передали доли иностранных компаний в «Данон Россия» (российской «дочке» Danone) и «Балтике» во временное управление Росимущества.

Помимо этого, по словам Саймона, JDE Peet’s останется в России, потому что продукция компании необходима людям, ее продажи не нарушают санкции и группа несет «этическую ответственность» перед своими сотрудниками.

В России у нее работают более 900 человек, а также есть два предприятия — в Ленинградской и Новосибирской областях.

Мощность завода JDE в Ленобласти — свыше 35 тыс. т продукции ежегодно. Он выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что JDE рассматривает возможность отказаться от использования флагманского бренда Jacobs в России, чтобы получить больше возможностей для продвижения продукции. Один из собеседников газеты говорил, что новым названием может стать Monarch или Millicano.