ЦБ утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями
Банк России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Речь идет о тарифах для бизнеса, платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными.
Банк России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Речь идет о тарифах для бизнеса, платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными.
Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысяч рублей).
Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей.
Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.
За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) составит 15 рублей за операцию.
«Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — отмечает ЦБ.
Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.