Чем полезен наследственный договор для пожилых людей?

Самыми тяжелыми делами в судебной практике юристы называют споры о наследстве. Они практически неизбежно возникают, если умершие родители не оставили завещание. Могут возникнуть споры, кто больше вложил средств в наследственную недвижимость, кто ухаживал за отцом или матерью перед смертью, у кого больше детей и так далее. Семейных разладов можно избежать, если составить завещание: воля умершего не обсуждается и не оспаривается.

Здесь возникает другая проблема: не всегда у детей есть возможность находиться рядом с родителями и смотреть, что те подписывают. О составлении завещания они могут и не знать, тем более что оно заключается один на один с нотариусом. Тут существует опасность для детей, что пожилой родитель может изменить документ о наследовании, оказавшись под влиянием третьих лиц. В свою очередь, и у родителей есть опасения, что дети могут игнорировать их просьбы о помощи. Всех этих неурядиц в семье можно избежать, заключив между родителем и ребенком наследственный договор.

Зачем нужен наследственный договор?

На этот вопрос aif.ru ответила нотариус Москвы, член Комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Марина Соколова:

— В наследственном договоре прописываются условия, на основании которых после смерти наследодателя то или иное имущество перейдет в собственность другой стороны договора, то есть потенциального наследника. Естественно, содержание документа открыто для ребенка или любого другого человека, который его подписывает.

В наследственном договоре могут быть предусмотрены различные условия. Например, родитель может указать, что ребенок, который в последующем станет наследником и получит квартиру, дачу или другую недвижимость, должен его содержать. Можно указать конкретные суммы поддержки, а также другие условия, например, обязанность ребенка возить родителя по необходимым учреждениям: в поликлинику, СОБЕС, пенсионный фонд.