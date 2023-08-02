Азиатские рынки упали после решения Fitch понизить рейтинг США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упали после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+.

Японский индекс Nikkei падал 2 августа на 2,46%, индекс биржи Гонконга (Hang Seng Index, HSI) — на 2,23%, Шанхая (SSEC) — на 0,84%. Южнокорейский индекс KOSPI падал на 1,83%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,17%.

По состоянию на 08:45 мск снижение Nikkei составило 2,37%, HSI — 2,14%, SSEC — 1,03%, KOSPI — 1,87%, S&P/ASX 200 — 1,33%.

Fitch понизил долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+ в ночь на 2 августа. Решение было принято в связи с «ожидаемым ухудшением финансового положения в течение следующих трех лет, высокой и растущей долговой нагрузкой правительства в целом и ослаблением управления». А также в связи с «неоднократными отменами лимитов долга и решениями, принимаемыми в последнюю минуту» в последние 20 лет.

Действия Fitch подтолкнули инвесторов в Азии к бегству от рискованных вложений, то есть к распродаже акций и покупке защитных активов, таких как японская иена и швейцарский франк, как убежищ против более рискованных валют в виде долларов Австралии и Новой Зеландии, рассказал телеканалу CNBC аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

Решение Fitch, объявленное перед открытием рынков в Азии, привело к самому большому падению индексов акций Азиатско-Тихоокеанского региона почти за месяц, подчеркнул Bloomberg.

«Думаю, это просто катализатор для азиатских трейдеров, чтобы фиксировать прибыль», — отметил глава отдела акций Азиатско-Тихоокеанского региона в Robeco Hong Kong Джошуа Крэбб.