Опасные операции: Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту и от каких вложений лучше отказаться

Какие сделки с валютой стали опасны

Возможно, фаза ослабления рубля близка к завершению и в среднесрочной перспективе он будет укрепляться. Причина в том, что в июне-июле мы проходили дно по притоку валюты от экспортёров. Низкие цены на нефть в мае сказались на сокращении объёма продаж валюты экспортёрами не сразу, а с временным лагом. Также отмечался высокий спрос на импорт в рамках ускоренного восстановления и адаптации экономики России. Так охарактеризовал обстановку на рынках начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

— В результате произошло избыточное ослабление рубля. Так что произошедший в дальнейшем рост нефти к 84 долларам по Brent пока ещё не в полной мере отразился на объёме предложения валюты. В августе как раз предложение может вырасти. А спрос на импорт на фоне уже выросшего курса замедлится. Плюс ЦБ РФ с 1 августа помимо продаж юаней в рамках бюджетного правила начнёт продавать валюту ещё и в рамках зеркалирования операций ФНБ (на сумму 2,3 млрд рублей). Поэтому есть все шансы на спуск USD/RUB ниже 90, — считает Василий Карпунин.

Таким образом, сейчас нужно очень аккуратно подходить к вопросу покупки долларов и евро. Экономисты не рекомендуют пытаться играть на валютном рынке, особенно неопытным инвесторам и тем, у кого ограничен бюджет. Если возникнет ситуация и доллары снова придётся обменять в ближайшем будущем, то высок риск потерять часть сбережений. При этом стоит учитывать реальный банковский курс для покупки наличных, который отличается от биржевого, а также разницу курсов между продажей и покупкой валюты.

Если говорить о продаже долларов, то такие операции будут выгодны тем, кто купил валюту по значительно более низкому курсу. Многие экономисты считают, что продавать сейчас самое время. Впрочем, для диверсификации активов валюту по-прежнему можно использовать. Другое дело, что делать ставку на доллары и евро сейчас не рекомендуется. Слишком много фактов влияют на их курс, и делать объективные долгосрочные прогнозы сейчас практически нереально.

Что делать с валютными сбережениями

Если у инвестора нет желания выходить из валюты, то интересный инструмент для её вложения — это замещающие облигации российских компаний. Они позволяют получить привлекательную доходность в долларах, евро, франках, фунтах. Такую рекомендацию дал Василий Карпунин.

— Основной враг финансов — это импульсивные решения и попытки бежать «за толпой». Известно, что деньги не любят суеты, а россияне за всё время волатильности курса отлично научились не поддаваться первоначальным импульсам. Люди продают валюту, потому что держать её на банковских счетах стало нерентабельно. Наличности на руках значительно меньше. Чтобы не потерять сбережения, не стоит принимать скоропалительных решений, а также держать всё «в одной корзине». Разумно распределить средства между разными форматами сбережения, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Прогноз курса рубля на начало августа остаётся достаточно неопределённым. С одной стороны, есть все основания полагать, что он стабилизируется. Рост курса доллара может прекратиться на фоне мер, которые предпринял Центробанк. В частности, заметно выросла ключевая ставка, сразу с 7,5% до 8,5%. Это должно положительно сказаться на курсе рубля. С помощью роста ключевой ставки планируется также сдержать рост инфляции. Таким образом, поддержка российской валюте оказана. В то же время обстановка на рынках пока остаётся неспокойной. Доллар то начинает коррекцию, то снова идёт в рост.

Что касается покупки валюты на бирже, то тут стоит помнить про ограничения. Обналичить доллары и евро не получится. Сейчас в России действует временный порядок выдачи денег с валютных счетов. Снять деньги можно только в том случае, если валюта на счёт поступила до 9 марта 2022 года. Это ограничение временное, но оно уже продлевалось. Реально никто не может сказать, когда же этот запрет снимут, ведь мера эта вынужденная и связана с санкциями и геополитикой. Соответственно, неопытные инвесторы легко могут попасть в ловушку: доллары на бирже купят, а снять их наличными не смогут. Конечно, деньги не пропадут. Их всегда можно снять с валютного счёта в рублях по текущему курсу. Впрочем, зачастую такая операция может оказаться не прибыльной, а убыточной.