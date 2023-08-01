Мировые центральные банки показали рекордный спрос на золото

Спрос мировых центральных банков на золото замедлился во втором квартале 2023 года: чистые закупки составили 103 тонны, сократившись на 64% квартал к кварталу, на 35% год к году. Однако в результате спрос на золото в первом полугодии стал рекордным за все время наблюдения Всемирного золотого совета (с 2000 года) — 387 тонн.

Замедление темпов закупок аналитики связывают с изменившейся ролью центрального банка Турции. Если на протяжении большей части первого квартала 2023 года он был ведущим покупателем, то в марте превратился в крупного чистого продавца. Продажи продолжились в апреле и мае, закупки возобновились только в июне, и в результате чистый объем продаж у этого регулятора составил 132 тонны во втором квартале.

Турецкий регулятор, ЦБТР, продавал золото на местном рынке. В ответ на временный частичный запрет на импорт золотых слитков в период экономической и политической неопределенности внутренний спрос на золото в стране вырос. «Мы считаем, что продажа была скорее тактическим, чем стратегическим изменением в долгосрочной политике Турции в отношении золота. Это мнение было подкреплено возобновлением закупок ЦБТР в июне», — пишут аналитики.