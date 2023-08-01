Инвесторы 31 июля совершили рекордное число сделок на рынке акций с начала года

Московская биржа отмечает 31 июля рекордную активность частных инвесторов на рынке акций с начала 2023 года, следует из пресс-релиза торговой площадки. Так, в течение вчерашнего дня сделки заключили 1,34 млн частных инвесторов. Для сравнения: в 2022 году среднее число инвесторов, заключавших сделки, ежедневно составляло 625 тысяч человек.

Объём торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд рублей. В общем объеме торгов на рынке акций доля физических лиц составляла 82%.

«Инвесторы активно торговали и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 31 июля составила 15,4% (в среднем 5,6% в 2022 году)», — отмечается в сообщении Мосбиржи.

В понедельник, 31 июля, одни из самых популярных бумаг частных инвесторов — акции Сбербанка — стали лидерами роста среди наиболее ликвидных ценных бумаг в преддверии публикации отчета. За день они выросли на 6% и обновили максимум с 18 февраля 2022 года. Объем торгов превысил 30 млрд рублей.