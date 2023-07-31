Объем переводов из России в Казахстан в июне упал в 6,5 раз

Объем денежных переводов из России в Казахстан в июне 2023 года составил 10,3 млрд тенге (около 1,9 млрд рублей по среднему за месяц курсу Нацбанка Казахстана) — это почти в 6,5 раз меньше, чем годом ранее. Тогда, в июне 2022-го, из России в Казахстан перевели рекордную за все время мониторинга сумму (66,9 млрд тенге или 8,6 млрд рублей), следует из статистики Национального банка Казахстана.

По сравнению с маем 2023 года объем переводов из России в Казахстан упал на 2,8% — с 10,6 млрд до 10,3 млрд тенге. Однако в целом с начала года эта сумма держится в пределах 10−12,2 млрд тенге в месяц.

До начала военной операции России на Украине в 2022 году объем переводов из России в Казахстан редко поднимался выше 5 млрд тенге в месяц.

В апреле 2022 года он взлетел сразу в 4 раза по сравнению с мартом — до 18,21 млрд тенге. В июне 2022 года этот показатель достиг пикового значения в 66,9 млрд тенге, а позже начал снижаться, к концу года достигнув отметки в 20,1 млрд тенге. В январе 2023-го эта сумма составляла уже 11,2 млрд тенге — с того момента резких скачков в объеме переводов не было.

Тем не менее Россия остается лидером по объему денежных переводов в Казахстан: на ее долю приходится 38,8% от общей суммы полученных из-за рубежа средств в июне 2023-го.

На втором месте находится Республика Корея с долей 11,7% в общем разрезе стран. Тройку лидеров замыкают США (10,3%), дальше следуют Узбекистан (9,6%), Турция (5,8%), Германия (5,1%) и Кыргызстан (5%). Доля рубля в общем объеме полученных переводов выросла почти в 2 раза: в мае она составляла 7,7%, а в июне — уже 13,8%. При этом большая часть из этих транзакций все еще проходит в долларах США (50,2%, в мае — 64,2%). Вторая по популярности валюта — казахстанские тенге (31,2%, 27,8% в мае).

Объем переводов из Казахстана в Россию в июне 2023-го составил 20 млрд тенге (3,7 млрд рублей), что всего на 1% больше, чем в мае (19,8 млрд тенге или 3,5 млрд рублей). В годовом отношении этот показатель и вовсе сократился на 11,1% (в июне 2022-го объем переводов из Казахстана в Россию был на уровне 22,5 млрд тенге). Лидером среди стран в этом сегменте остается Узбекистан: туда в июне 2023-го отправили 31,2 мрд тенге, его доля от общей суммы отправленных за границу переводов составила 35,6% (доля России — 22,9%).