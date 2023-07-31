Экономика еврозоны вновь начала рост

Из статистики следует, что рост ВВП во II квартале этого года составил 0,3%. Для сравнения: в I квартале 2023 г. была отмечена нулевая динамика, за IV квартал 2022 г. — снижение на 0,1%. ВВП Франции и Испании повысился на 0,5% и 0,4% соответственно. Ирландия отметилась ростом сразу на 3,3% (в I квартале — падение на 2,8%). В Латвии и Швеции же были зафиксированы падения — на 0,6% и 1,5% соответственно.

Евростат также опубликовал данные по инфляции в еврозоне, согласно которым она замедлилась до 5,3% по сравнению с 5,5% в июне. В мае этот показатель составлял 6,1%, в апреле — 7%.

В начале июня Евростат опубликовал данные, согласно которым экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Тогда в Еврокомиссии (ЕК) подтвердили начало рецессии. Представитель ЕК Верле Нютс отмечала, что эти данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы «была неглубокой», а ситуация на рынке труда позитивная.