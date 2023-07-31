16:20 (мск), источник: ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 1 августа до 91,59 рубля

Курс евро составил 100,94 рубля.
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 91,5923 рубля, что на 61 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 98 копеек, до 100,9428 рубля.

В то же время официальный курс юаня повысили на 11 копеек, до 12,7949 рубля.

По данным Московской биржи на 16:14, курс доллара на валютных торгах составлял 91,63 рубля (-0,09%). В то же время курс евро поднимался до 101 рубля (+0,08%), курс юаня опускался до 12,799 рубля (-0,01%).

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