ЦБ повысил курс доллара на 1 августа до 91,59 рубля
Курс евро составил 100,94 рубля.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 91,5923 рубля, что на 61 копейку выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 98 копеек, до 100,9428 рубля.
В то же время официальный курс юаня повысили на 11 копеек, до 12,7949 рубля.
По данным Московской биржи на 16:14, курс доллара на валютных торгах составлял 91,63 рубля (-0,09%). В то же время курс евро поднимался до 101 рубля (+0,08%), курс юаня опускался до 12,799 рубля (-0,01%).