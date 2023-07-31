ЦБ повысил курс доллара на 1 августа до 91,59 рубля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 1 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 91,5923 рубля, что на 61 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 98 копеек, до 100,9428 рубля.

В то же время официальный курс юаня повысили на 11 копеек, до 12,7949 рубля.