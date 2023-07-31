Bloomberg сообщило об увеличении темпов бурения нефтяных скважин в России

Как отмечают эксперты, увеличение бурения напрямую не приводит к росту добычу нефти, однако вносит вклад в будущие производственные мощности. Россия может заложить основу для увеличения объемов добычи после завершения сроков добровольного сокращения, пишет агентство.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Затем сокращение было продлено до конца 2023 года. По словам Новака, добыча в нынешнем году снизится на 20 млн т, до 515 млн т. Вместе с тем Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн б/с.