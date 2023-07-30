Скрытые опустошители семейного бюджета: 10 бесполезных привычек, на которые уходит половина вашей зарплаты

Эксперт по личным финансам Максим Темченко рассказал «Российской газете», от чего можно безболезненно отказаться, и денег в семейном бюджете станет намного больше.

Курение

Одна из самых разрушительных в финансовом плане привычек — курение. Эта вредная привычка не только опасна для здоровья, но и превращает ваши деньги в дым. При средней стоимости пачки сигарет в 200 рублей курящий по 1 пачке в день человек «выкуривает» за год 73 тысячи рублей.

Фастфуд

Питание фастфудом вредит и здоровью, и фигуре, и кошельку. Обычно фастфуд стоит гораздо дороже домашней еды. Одна шаурма обойдется вам в стоимость второго блюда.

Газированные напитки

Регулярное употребление большого количества газированных напитков способно ударить по кошельку не слабее курения. Две бутылочки прохладительного лимонада в день могут обходиться в те же 150−200 рублей.

Такси

В экстренных случаях без такси не обойтись, если вы едете ночью или с большим багажом. Но часто люди заказывают такси из лени, либо не умея правильно выстроить свое время, чтобы не опаздывать на работу.

Одалживание денег

Постоянное одалживание денег знакомым приводит к тому, что у вас каждый месяц отсутствует определенная, часто довольно крупная сумма. В итоге вы получаете зарплату, к примеру, в 100 тысяч рублей, а располагаете лишь 85 тысячами рублей в действительности.

Покупки незапланированных товаров

Часто отправляясь в супермаркет, мы покупаем не только то, что нужно, но просто все, на что упадет взгляд. Чтобы этого избежать, нужно идти за целевыми покупками, и если вы не можете удержаться от приобретения не очень нужных товаров — берите с собой деньги ровно в том количестве, которое нужно для конкретных покупок.

Оплата ненужных подписок и сервисов

Значительная часть сервисов и подписок в вашем смартфоне просто отнимают ваши деньги, не неся особой пользы. Вы можете спокойно от них отказаться и почувствуете лишь облегчение, к тому же у вас появится дополнительная сумма денег.

Жевательные резинки, семечки

Подобные «приятные» мелочи точно не сделают вас здоровее, но зато их употребление является полноценной вредной привычкой — и для вашего здоровья, и для кошелька. Отказавшись от них, вы тоже сможете немало сэкономить.

Полуфабрикаты

Сейчас любая полуфабрикатная еда стоит дорого. Есть смысл вспомнить навыки готовки домашних пельменей, голубцов и фаршированных перцев, что позволит экономить довольно солидные суммы, да еще и получать куда более вкусный, чем фабричного производства еда, продукт.

Безлимитная связь

Если вы не риэлтор, коллектор или кто-то еще, чья работа связана с постоянными телефонными звонками, можно отказаться от дорогостоящих безлимитных тарифов, что позволит экономить в месяц до 500−1000 рублей, в год — до 6000−12000 рублей.