09:11 (мск), источник: ТАСС

Выдача потребкредитов за шесть месяцев выросла на 112%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выдача потребительских и автокредитов в РФ за январь — июнь 2023 года резко увеличилась по сравнению с низкими значениями 2022 года. За первое полугодие текущего года было выдано более 18 млн потребкредитов и 384 тыс. автокредитов, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро» (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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Источник: Reuters

О потребкредитах

Согласно данным бюро, за шесть месяцев 2023 года выдано 18,1 млн потребительских кредитов (рост на 112,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года) на сумму 3 515,78 млрд рублей (на 108,2% больше прошлогоднего объема).

При этом средняя сумма потребительского кредита увеличилась и по итогам июня 2023 года составила 196,6 тыс. рублей (+2,8% к июню 2022 года). Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам июня 2023 составляет 27,5 месяца, что на 9,6% меньше, чем в июне 2022 года.

В бюро отметили, что уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне — так, уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец июня составил 12,3%, что на 2,93% пункта ниже уровня конца июня 2022 года.

Об автокредитах

В то же время за первое полугодие 2023 года было выдано 383,85 тыс. автокредитов, что на 65,2% больше, чем годом ранее. Объем выданных автокредитов увеличился на 69% и достиг 493,92 млрд рублей.

Согласно данным бюро, средняя сумма автокредита по итогам июня 2023 года возросла за год на 9,2% и составила 1,35 млн рублей. Средний срок выдаваемого автокредита по итогам июня составляет 65,1 месяца, что на 1,8% меньше, чем на тот же срок годом ранее.

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