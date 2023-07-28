Появились новые риски при досрочном погашении кредита: На что нужно обратить внимание заёмщикам

Как повышение ключевой ставки повлияло на досрочное погашение кредита.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, с 7,5% до 8,5% годовых. Это решение стало неожиданным для большинства экономистов. Поднятия ключевой ставки ждали, но не такого резкого. Кстати, до этого ЦБ поднимал ставку в конце февраля 2022 года, а с сентября она оставалась неизменной.

— Принятое решение указывает на то, что стоимость денег увеличилась. Как правило, вслед за ростом ключевой ставки повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам. На этой неделе ряд российских банков уже начали увеличивать проценты. Думаю, что в следующем месяце эстафета по увеличению ставок продолжится в организациях, которые пока не изменили условия, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Тут стоит отметить, что с 1 июля 2023 года вступил в силу ФЗ от 29.12.2022 № 613-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О потребительском кредите (займе)”. Из него следует, что максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам, выдаваемым МФО, уменьшается с 1% до 0,8% в день. Максимальное значение полной стоимости по потребительским кредитам снижено с 365% до 292% годовых. Таким образом, госрегулирование в вопросах кредитования сейчас идёт достаточно активно.

Что касается досрочного погашения, то перед тем, как принять такое решение, нужно хорошо подумать. Если в дальнейшем потребуются деньги, то брать их придётся под более высокий процент.

Почти весь прошлый год было выгоднее досрочно гасить кредит. Затем можно было брать деньги в банке снова, но уже под сниженный процент. Сейчас ситуация обратная.

— Одна история, когда процент по кредиту заёмщика ниже ключевой процентной ставки и месячный платеж не превышает 10% дохода. В этом случае можно повременить с досрочным погашением. Совсем другая ситуация, когда месячная долговая нагрузка составляет более 50−60% от дохода. Тут по возможности нужно снижать долговую нагрузку. Считаю комфортным уровень закредитованности от 15% до 25% месячного платежа по кредиту от дохода заёмщика, — добавил Сергей Чеврычкин.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко обратил внимание, что изменение ставки ЦБ никак не влияет на уже действующие договоры. Если у человека есть кредит, то он продолжит его выплачивать на нынешних условиях. Изменение ставки затронет проценты по новым займам.

Чем рискуют заёмщики при досрочном погашении кредита

В условиях существующих инфляционных рисков и повышения ключевой ставки Банком России досрочное погашение кредитов, если они выданы по фиксированной или тем более по льготной ставке, не выгодно. В ближайшие месяцы может сложиться ситуация, когда ставки по депозитам догонят ставки по ранее выданным кредитам. В стандартной ситуации сейчас лучше иметь кредит и депозит или свободные средства направить на необходимые цели. Такую рекомендацию дала доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

При досрочном погашении кредита необходимо обратить внимание на соблюдение требований банка, указанных в договоре. Таким образом удастся избежать неприятных ситуаций.

Юрист предупредила, что обычно банки разрешают досрочно гасить кредит в день направления им соответствующего распоряжения. Но в некоторых случаях в договоре может быть указано количество дней (не более 30 по закону), за которое заёмщик должен предупредить банк о досрочном погашении. Если по кредиту действовала страховка, то необходимо направить запрос в страховую компанию о возврате части средств.

Светлана Зубкова рассказала, что недавно на рынке появились такие кредиты, по которым банк предварительно перед выдачей взимает комиссию. В этом случае, если прошло мало времени со дня получения денег, досрочное погашение будет крайне не выгодно. С учётом комиссии фактическая ставка в результате окажется значительно выше рыночной.

— В законодательстве нет каких-либо ограничений на досрочное погашение кредита. При этом надо иметь в виду, что это может сказаться на вашем кредитном рейтинге, а следовательно, значительно снижается вероятность получения одобрения по новым заявкам. Кроме того, досрочное погашение одного кредита может в дальнейшем повлиять и на процентные ставки по вновь оформляемым займам. Банкам выгодно, чтобы человек выплачивал деньги чётко по графику. При досрочном погашении они теряют свою прибыль в виде процентов, — рассказала адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Партнёр» Юлия Аксёнова.

Как погасить кредит досрочно без проблем

Безусловно, далеко не каждое досрочное погашение скажется на репутации заёмщика. Чтобы избежать проблем, необходимо следовать определённым правилам.

— Что касается подводных камней, то часто они проявляются именно при неправильном досрочном погашении. Например, люди думают, что если они оформили заявку на досрочное погашение кредита и внесли необходимую сумму, то очередной платёж делать не нужно. Однако, независимо от условий досрочного погашения, в определённый в договоре день на счету заёмщика должна быть нужная сумма для списания. Она включает и сумму досрочного платежа, и очередной ежемесячный платёж. Ещё одна ошибка: заёмщик не выплачивает сумму до копеек, и кредит будет считаться незакрытым, и дальше проценты так и будут начисляться банком, — пояснила Юлия Аксёнова.