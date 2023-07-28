Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда ЦБ

«Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных», — говорится в сообщении.

Кроме того, Юдаева будет взаимодействовать с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Юдаева занимала пост первого зампреда ЦБ с сентября 2013 года. На эту должность она была назначена спустя несколько месяцев после того, как Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина (июнь 2013-го). В прошлом году полномочия Набиуллиной были продлены.

Вместе они работали и до Банка России — Юдаева возглавляла экспертное управление в администрации президента в 2012—2013 годах, когда Набиуллина была помощником Владимира Путина по экономическим вопросам.

Изначально Юдаева курировала в ЦБ вопросы денежно-кредитной политики, отвечая в том числе за переход на инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс. Однако в январе 2015 года, вскоре после резкого падения рубля и подъема ключевой ставки до 17% (это произошло месяцем ранее), ее полномочия были сокращены. В Центробанк тогда после девятилетнего перерыва вернулся бывший зампред Дмитрий Тулин — именно в его сферу полномочий и вошла монетарная политика (сейчас он отвечает за банковский надзор). Как говорили источники РБК, решение об уходе Юдаевой было принято в администрации президента, но Кремль не стал выбирать кандидата на должность ответственного за денежно-кредитную политику, предоставив это право Банку России.

После этого Ксения Юдаева осталась в ЦБ в статусе первого зампреда, но курировала вопросы экономического прогнозирования, анализа рисков финансовой стабильности и макропруденциального регулирования. Нынешний уход Юдаевой с поста первого зампреда ожидался около двух месяцев, сказал РБК источник в крупном банке.

В апреле прошлого года Юдаева попала под санкции США.

Среди других кадровых решений:

первый заместитель главы ЦБ Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков; заместитель председателя Банка России Филипп Габуния — департамент финансовой стабильности; заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин — департамент исследований и прогнозирования и департамент статистики; зампред Валерий Казарин — департамент управления данными.

В июле советник главы ЦБ Ксения Муратова — дочь журналиста, Нобелевского лауреата и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова — сообщила RTVI, что покинула пост. В разговоре с РБК она подтвердила уход по личным причинам. О ее намерении завершить работу в ЦБ коллеги узнали несколько месяцев назад, рассказал РБК источник, близкий к Банку России. С Набиуллиной Муратова работала с начала 2010-х.

Ксения Юдаева родилась 17 марта 1970 года в Москве. В 1992 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1994-м — Российскую экономическую школу. Юдаева также доктор экономики Массачусетского технологического института.

В 2003—2006 годах она была членом научного совета Московского центра Карнеги (в сентябре прошлого года объявил о закрытии, после того как весной ведомство исключило его из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций из-за «выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации»; Фонд Карнеги за международный мир в апреле признан иноагентом).

С 2006 по 2008 год Юдаева была научным руководителем Центра стратегических разработок, с 2008 по 2012-й — старшим советником президента, главным экономистом, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка. В 2012—2013 годах занимала пост начальника экспертного управления президента в его администрации. С 10 октября 2018 года — член совета директоров Центробанка.