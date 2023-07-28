15:08 (мск), источник: Ведомости

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 г., следует из ее данных.

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Источник: Reuters

По состоянию на 14:31 мск индекс Мосбиржи вырос до 3000,37 пунктов. Позже он продолжил рост и к 14:43 достиг отметки 3003,31 пунктов, после чего начал снижаться. К 14:52 мск индекс Мосбиржи упал до 2997,85. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 39,16%.

В то же время индекс РТС снизился на 0,37% и достиг 1035,37 пунктов к 14:52 мск. С начала года индекс РТС вырос на 6,66%.

Ранее «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB, подразделения Сбербанка, ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. — это на 35% выше текущих значений бенчмарка.

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