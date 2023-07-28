ФРС США назвала прогнозы нейросетей по инфляции более точными, чем у экспертов

Нейронные сети в составе больших языковых моделей (LLM) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты, пришли к выводу в исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» ФРС США, на которое ссылаются «Ведомости». В нем эксперты регулятора сравнили прогнозы ценовой динамики в США, составленные моделью PaLM (Google), с ожиданиями в «Обзоре профессиональных прогнозистов» от ФРС на промежутке 2019−2023 годов.

При прогнозировании инфляции модель демонстрирует гораздо меньшие значения среднеквадратичной ошибки (MSE), чем прогнозисты регулятора. Так, для PaLM средний показатель отклонения за 2019−2023 годы составил 3,02, в то время как для экспертного прогноза — 5,70.

Языковая модель с меньшей точностью предсказывает инфляцию на краткосрочном горизонте: при прогнозировании показателя для текущего квартала величина MSE у PaLM составила 0,39, у экспертов — 0,29. Однако ценовую динамику на долгосрочной перспективе нейросеть оценивает точнее: PaLM демонстрировала MSE в 7,87, когда давала прогноз на аналогичный квартал следующего года (например, когда прогнозировала инфляцию в I квартале 2021 года, «находясь» в I квартале 2020), для экспертов показатель при этом составлял 13,79, то есть в 1,75 раза больше.