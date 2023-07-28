Bloomberg: банки устали от высоток и переезжают в «15-минутные города»
Крупные финансовые центры вынуждены делать рискованные инвестиции, чтобы в будущем не опустеть полностью.
Крупные финансовые центры вынуждены делать рискованные инвестиции, чтобы в будущем не опустеть полностью.
Банки все чаще предпочитают «гигантским башням из стекла и стали» офисы в многофункциональных пространствах, сочетающих в себе жилые, торговые и офисные помещения. Крупные финансовые центры — Канэри-Уорф в Лондоне, Ла-Дефанс в Париже и деловой центр Франкфурта — вынужденно сталкиваются с рискованными инвестициями, чтобы в будущем не опустеть полностью, пишет Bloomberg.
Так, из Канэри-Уорф уходит банк HSBC, а вскоре его примеру может последовать и Credit Suisse, а Ла-Дефанс «теряет одного арендатора за другим».
Международное рейтинговое Moody’s Corp. может стать следующим арендатором, который покинет Канэри-Уорф. Знакомые с процессом переезда источники сообщили Bloomberg, что новое помещение, вероятно, будет почти на треть меньше, чем нынешнее. В рамках «постпандемийной перезагрузки» банки и другие основные арендаторы стремятся сделать посещение офиса более привлекательным.
В результате, чтобы «оживить» финансовые районы, города отказываются от десятилетий строгого планирования, которое предписывает использование в каждом районе строго определенного вида зданий. Например, Лондонский Сити, традиционно ориентированный на офисные помещения, добавил больше ресторанов и теперь стремится переделать старые здания в отели.