Bloomberg: банки устали от высоток и переезжают в «15-минутные города»

Банки все чаще предпочитают «гигантским башням из стекла и стали» офисы в многофункциональных пространствах, сочетающих в себе жилые, торговые и офисные помещения. Крупные финансовые центры — Канэри-Уорф в Лондоне, Ла-Дефанс в Париже и деловой центр Франкфурта — вынужденно сталкиваются с рискованными инвестициями, чтобы в будущем не опустеть полностью, пишет Bloomberg.

Так, из Канэри-Уорф уходит банк HSBC, а вскоре его примеру может последовать и Credit Suisse, а Ла-Дефанс «теряет одного арендатора за другим».

Как отмечает издание, высотные финансовые районы Европы сильнее всего пострадали от потрясений, охвативших офисные рынки по всему миру и на фоне роста доли вакантных площадей и падения оценок, их потери только растут.

Международное рейтинговое Moody’s Corp. может стать следующим арендатором, который покинет Канэри-Уорф. Знакомые с процессом переезда источники сообщили Bloomberg, что новое помещение, вероятно, будет почти на треть меньше, чем нынешнее. В рамках «постпандемийной перезагрузки» банки и другие основные арендаторы стремятся сделать посещение офиса более привлекательным.

Концепция «15-минутного города» требует, чтобы ежедневные потребности закрывались в пределах короткой поездки из дома.