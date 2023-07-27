РБК: средний размер пенсии в новых субъектах с учетом доплаты составляет 18,2 тыс. руб

Средний размер пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 июня составлял 15,97 тыс. руб. без учета специальной доплаты. По состоянию на 21 июля, с учетом дополнительной выплаты, этот показатель составляет 18 235 ₽, сообщает РБК со ссылкой на справочные материалы Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».